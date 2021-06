Girondins : Lopez ou Quillot, l'info qui fait froid dans le dos

Zapping But! Football Club Bordeaux : les stats de la saison 2020-2021 d'Hatem Ben Arfa

Désormais, on sait. Et les supporters des Girondins de Bordeaux vont tous espérer qu'une bonne nouvelle se dessine avant mardi prochain. A savoir des garanties financières nouvelles données par Gérard Lopez ou Didier Quillot, candidats principaux à la reprise du club. Si tel n'était pas le cas, le sort du FCGB se jouerait au tribunal de commerce de la ville. Guère assurant.

Ce qui l'est encore moins, et qu'on apprend via l'Equipe ce jour, c'est que le projet Lopez-Rigo, manquerait tout simplement de moyens. L'ancien président du LOSC aurait ainsi demandé quinze jours supplémentaires pour essayer de les trouver. Quant à Didier Quillot, ancien président de la LFP, il ne démord pas de l'idée de faire honorer ses engagements à l'ancien propriétaire, King Street. Qui, pour Quillot, doit mettre au pot pour près de 27 millions d'euros.