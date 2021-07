Girondins : Lopez secoue les joueurs, un taulier est déjà furax

Zapping But! Football Club Bordeaux : les transferts les plus chers de l'histoire

Comme prévu, Gérard Lopez a parlé à ses joueurs avant le match amical face au SM Caen ce dimanche (2-1), à Orléans. Selon RMC Sport, cette première prise de parole face aux siens a été organisée pour annoncer les objectifs de la saison. Un discours offensif, selon des témoins cités par la radio sportive.

Lopez a en substance annoncé que la douzième place des Bordelais la saison dernière n’était pas acceptable pour un tel club et qu’il faudrait faire bien mieux cette année. Ce discours offensif a même surpris certains joueurs, qui ne s’attendaient pas à cette prise de parole avant un match amical.

« Ça n’a pas duré longtemps, indique dans L’Équipe Laurent Koscielny. Deux minutes et basta. On aurait préféré avoir les idées claires plus rapidement. On sait qu’il va y avoir des arrivées et des départs. On est prêts à ça. » Pour mémoire, les Girondins ont remporté le Challenge Emiliano Sala ce week-end.

