Girondins : Loris Benito dévoile les dessous du départ de Paulo Sousa

Exit Paulo Sousa. Après des semaines de négociations, le coach portugais a quitté les Girondins au milieu de l'été, à quelques jours de la reprise du championnat, et c'est Jean-Louis Gasset qui lui a succédé. Loris Benito, dans un entretien à SFR Sport traduit pour le site Girondins4Ever, a évoqué ces remous. « Un changement d’entraîneur, c’est toujours un nouveau départ pour tous, on recommence tout à zéro et tout le monde a les mêmes chances, a confié le Suisse. Mais je crois que chacun de nous, on a notre destin entre nos mains. On remarque à l’entraînement avec le nouveau coach que certains sont plus « intenses », mais ça fait partie du jeu, on y est habitués. Paulo n’est plus là et les chances sont les mêmes pour tout le monde. »

« Le coach avait dit qu'il ne voulait pas rester »

Et à l'ancien joueur des Young Boys d'expliquer comment le groupe avait vécu le départ de Sousa... « Vu qu’on est modernes aujourd’hui il y a un groupe Whatsapp. On devait attendre jusqu’à ce que la nouvelle tombe. Dans notre cas c’était vraiment particulier car le coach avait dit qu’il ne voulait pas rester. Le club a cherché une solution et dans la 4eme ou 5eme semaine de préparation, la nouvelle est tombée. Un matin, le coach n’était plus la, il n’y a pas vraiment eu d’au-revoir, mis à part naturellement un message du staff à chaque joueur, avec des excuses de ne pas avoir pu dire au-revoir. Et le soir à 18h on était déjà à l’entraînement ».