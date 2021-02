Girondins - LOSC (0-3) : la principale limite de l'équipe de Gasset pointée du doigt

Zapping But! Football Club Bordeaux : les transferts les plus chers de l'histoire

Hier soir, les Girondins de Bordeaux ont réalisé une très belle première période, mettant parfois à mal le leader lillois. Solides défensivement, les hommes de Jean-Louis Gasset sont parvenus à se créer quelques occasions, avec Hatem Ben Arfa aux manettes, mais, faute de réalisme, ils ne sont pas parvenus à ouvrir le score et ont craqué après l'ouverture du score de Yazici en début de seconde période.

"Devant, il n'y a rien"

Sur son blog, le journaliste de Canal+ Pierre Ménès a salué la belle prestation girondine, tout en regrettant l'absence de véritable buteur pour concrétiser les efforts de l'équipe : "Longtemps, les Girondins ont été solides et ressortaient bien le ballon de derrière - ce qu’ils font de mieux en mieux - mais le problème est toujours le même : devant, il n’y a rien. C’est compliqué d’obtenir des résultats en ne s’appuyant que sur la défense".

"On avait vu l’équipe de Gasset céder contre le cours du jeu à Lyon et hier soir, l’ouverture du score de Yazici sur un super débordement de Bamba arrive dans une période où les deux équipes faisaient jeu égal. Après cela, la puissance et le jeu lillois ont fait la différence, avec deux buts supplémentaires signés Weah et David."