Girondins - LOSC : Gasset déplore un nouveau coup dur

Selon L’Équipe, les cinq jours de récupération semblent propices à utiliser le même onze de départ qu’au Groupama Stadium... mais pas forcément dans un système identique. Si, face au milieu à 3 de l’OL, l’entraîneur des Girondins de Bordeaux Jean-Louis Gasset avait déployé en 3-4-3, on peut imaginer un retour au 4-2-3-1, dans lequel Jean-Michaël Seri n’apparaîtra pas.

Recruté à la suite de la blessure longue durée d’Otavio, l’ancien milieu de terrain niçois doit rester isolé durant sept jours dans une chambre d’hôtel en raison des mesures prises par rapport à la pandémie de Covid-19.

« Il est négatif en Angleterre et chez nous, fulmine Gasset. Ok, il y a une période d’incubation. Il faut qu’on arrive à trouver dans l’endroit où il réside un moyen de le faire transpirer, car on est ric-rac au milieu. » L’Équipe précise que les Girondins de Bordeaux ont fait une demande de dérogation pour que ce délai soit réduit.