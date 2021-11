Girondins, LOSC : Gérard Lopez multiplie les retards de paiement … en Belgique

Zapping But! Football Club Bordeaux : le palmarès complet des Girondins

Propriétaire de l'Excel Mouscron, Gérard Lopez (ex-LOSC, désormais président des Girondins de Bordeaux) continue de faire parler de lui en mal du côté de la Belgique. En effet, comme le rapporte La Dernière Heure, le club mouscronnois fait aujourd'hui face à de graves retards salariaux.

Alors que les joueurs viennent tout juste de recevoir leurs salaires d'octobre, ce sont désormais les stewards du club qui attendent leur salaire. Si la direction de l'Excel reste calme et garde une totale confiance en l'homme d'affaires hispano-luxembourgeois, l'avenir ne s'annonce pas radieux.

S'il s'est engagé à payer jusqu'à la fin de saison, Gérard Lopez aurait fait savoir à Patrick Declerck, le président du club, qu'il avait l'intention de se débarrasser du club en fin de saison. Le président bordelais souhaite se séparer du club pour 6 M€.

Gérard Lopez veut lâcher Mouscron

S'il assume de plus en plus difficilement ses engagements, Gérard Lopez envisage de céder le club de l'Excel Mouscron (Belgique) où les retards de paiement se multiplient. Une histoire qui fait rire jaune du côté du LOSC et inquiète les Bordelais.