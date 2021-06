Girondins, LOSC : Gérard Lopez se pose en épouvantail, le montant de son offre révélé !

Zapping But! Football Club Bordeaux : les stats de la saison 2020-2021 d'Hatem Ben Arfa

Placé sous la protection du tribunal de Commerce de Bordeaux, les Girondins sauront en début de semaine prochaine à quelle sauce ils seront mangé. En effet, d'après L'Equipe, la banque Rothschild a fixé à lundi la date limite de dépôt des offres pour la reprise du club au scapulaire. Les potentiels repreneurs pourraient être fixés dès le lendemain.

Gérard Lopez arriverait avec 150 M€

Les Girondins s'attendent à recevoir quatre ou cinq propositions. Si celle de Gérard Lopez, soutenu par un fond préteur américain, fait figure d'épouvantail, ils sont plusieurs à pouvoir rafler la mise. Toujours selon le quotidien sportif, l'ancien dirigeant du LOSC devrait mettre en avant une enveloppe globale de 150 M€ avec un investissement d'au moins 50 M€ pour le Mercato d'été 2021.

Ils draguent tous le « club scapulaire »

Reste que face à lui, il y a des candidats sérieux et très soutenus. L'attelage Rigo – Williams serait suivi par une franchise de MLS et une société d'entertainment. Didier Quillot, lui, arrive avec des entrepreneurs anglais et français ainsi que le fonds français Montefiore. Point commun des trois dossiers : ils ont tous tentés de rallier à eux le « club scapulaire », le groupe d'entrepreneurs locaux initialement partie prenante du projet Bruno Fievet. Plus que quelques jours de patience et on y verra plus clair à Bordeaux...

Les enchères pour les Girondins sont lancées

