Girondins, LOSC : Lopez augmente son offre, Bordeaux bientôt sauvé ?

Zapping But! Football Club Bordeaux : les stats de la saison 2020-2021 d'Hatem Ben Arfa

Gérard Lopez pourrait bien être l'homme du renouveau des Girondins de Bordeaux. Selon 20 Minutes, les négociations pourraient bientôt aboutir sur un dénouement positif avec King Street et Fortress.

« Les discussions se poursuivent entre G. Lopez, KS et Fortress, assure Vincent Romain sur Twitter. L'ancien patron du LOSC a accepté d'améliorer son offre et de mobiliser majoritairement ses fonds propres pour finaliser le deal. ‘On n'a jamais été aussi près de sauver le club’, selon un proche du dossier. »

Le journaliste de 20 Minutes assure que les Girondins ont également apporté des éléments positifs au dossier. « Le Club Scapulaire est important dans l'affaire puisqu'il apporte environ 5M€. Les fonds propres sont indispensables pour passer devant la DNCG. Il y aurait tout de même un peu de dette dans le deal, et bien plus ensuite pour le fonctionnement et le développement du club », a-t-il conclu. Les supporters bordelais n’attendent que ça.

#Girondins Les discussions se poursuivent entre G. Lopez, KS et Fortress. L'ancien patron du Losc a accepté d'améliorer son offre et de mobiliser majoritairement ses fonds propres pour finaliser le deal. "On n'a jamais été aussi près de sauver le club", selon un proche du dossier — Vincent Romain (@VinceRomain) June 22, 2021