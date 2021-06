Girondins, LOSC : Lopez règle ses comptes avec Létang et lance une terrible vengeance !

Zapping But! Football Club Girondins : Top 10 des salaires de la saison 2020 / 2021

Gérard Lopez n’est pas du genre à se laisser dicter sa loi. Six mois après avoir été remercié du LOSC, le nouveau patron des Girondins de Bordeaux entend faire valoir ses droits. Le quotidien gratuit 20 Minutes publie des extraits d'un mise en demeure envoyée par ce dernier à Olivier Létang et à Christophe Chenut, administrateur des Dogues. Lopez considère en effet que les deux hommes ont fait fuiter des informations concernant sa gestion du club nordiste dans la presse pour lui mettre des bâtons dans les roues dans son projet de reprendre Bordeaux.

Mise en demeure et accusations précises

« Vous voyez manifestement d’un mauvais œil mon possible engagement auprès d’un autre grand club de Ligue 1, et ce, alors qu’une offre de reprise concurrente émane de personnes de proches de la direction actuelle du LOSC, lance-t-il. La multiplication des actes de dénigrement et des atteintes à mes droits commis récemment à l’initiative du LOSC et de sa direction me contraint à vous adresser ce courrier de mise en demeure. Des membres du Conseil d’administration du LOSC se sont en effet répandus auprès des médias comme auprès d’acteurs de la reprise des Girondins de Bordeaux en m’accusant de comportements délictueux et d’enrichissement personnel sur le transfert de joueurs du LOSC. Je note avec intérêt que vous avez refusé de payer les commissions contractuellement dues aux agents intervenus dans ce cadre en ne faisant jamais valoir d’irrégularités mais en vous retranchant derrière des contraintes réglementaires. Je vous mets par conséquent en demeure de cesser tout dénigrement et de diffuser de fausses accusations à mon encontre. J’ai par ailleurs transmis le dossier à mes avocats, Maîtres Antonin Lévy et Richard Malka, afin qu’ils étudient les suites à donner à cette affaire et envisager toute action de nature à faire valoir mes droits et obtenir réparation du préjudice », a-t-il conclu.