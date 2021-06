Girondins, LOSC : nouvelles révélations sulfureuses sur Gérard Lopez et Didier Quillot !

Zapping But! Football Club Bordeaux : le palmarès complet des Girondins

Les supporters des Girondins de Bordeaux ne tiennent plus en place. A priori, c’est jeudi en début d’après-midi qu’ils seront enfin fixés sur l’identité du repreneur de leur club fétiche. En attendant, Gérard Lopez serait bien placé pour prendre la succession de King Street même si de nouvelles révélations pourraient mettre à mal sa candidature en Aquitaine.

« Gérard Lopez n’a même pas donné l’origine des fonds à Mouscron, son club tombé en D2, et s’en est sorti miraculeusement en appel car le juge a estimé que ce n’était visiblement pas bien grave. Le foot belge est magique : GACP (Varela/DaGrosa) essaye de reprendre un club là-bas, assure Romain Molina sur Twitter. Ce même Lopez qui est sous le coup d'une enquête au Luxembourg, on attend la suite. Il s'est fait botter les fesses par un fond vautour qu'il a ramené à Lille, et continue d'enfumer les gens avec de la com alors que ça va créer encore plus de dettes. »

Quillot, source privilégiée de RMC ?

Le journaliste indépendant ne s’est pas arrêté en si bon chemin dans ses dires... et vise aussi Didier Quillot. « Bordeaux est attaqué par une meute de vautours, a-t-il poursuivi. C'est terrible à dire, mais c'est la vérité N'oublions pas Quillot dont le projet est vanté par certains à RMC, ce qui s'explique facilement : quand il était à la LFP, c'était l'une des meilleurs sources de la rédac Beautiful Game. »

