Girondins : M'Baye Niang lancé dès ce dimanche à Monaco ? Petkovic répond !

S'il vient tout juste d'arriver et n'a pas joué depuis de longs mois, M'Baye Niang pourrait bel et bien faire ses grands débuts avec les Girondins de Bordeaux dès ce dimanche (15h, sur Amazon Prime) à Louis II face à l'AS Monaco.

Lancé en conférence de presse sur le cas de son buteur sénégalais, Vladimir Petkovic n'a pas fermé la porte à un présence de Niang ou de son autre recrue Alberth Elis (arrivée de Boavista en fin de Mercato) en Principauté.

« Si on leur demande, ils vont certainement répondre qu'ils peuvent être titulaires. On verra avec les derniers entraînements. Ils ne sont pas à 100% et manquent de rythme », a cependant laissé entendre le sélectionneur de la Nati qui ne leur donnera, quoi qu'il arrive, pas 90 minutes de temps de jeu pour leurs débuts avec Bordeaux.