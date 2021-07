Girondins - Mercato : de premiers doutes s'émissent sur Petkovic

Zapping But! Football Club Bordeaux : les transferts les plus chers de l'histoire

Une bonne nouvelle pour les supporters de Bordeaux. Le club vient de s’attacher les services de Vladimir Petkovic. L’ancien sélectionneur de la Suisse, qui a éliminé les Bleus en 8e de finale de l’Euro 2020, vient de signer un contrat de trois ans. Toutefois, Bob Tahri s’est exprimé sur la chaîne L’Equipe concernant l’arrivée du nouvel entraîneur.



“Sur l'entraîneur, je pense que ça a été vraiment un très bon sélectionneur. Ce qu’il a fait avec la Suisse, c’est top mais être sélectionneur et entraîneur, dans l’approche, ce n’est pas la même. Avoir des joueurs au quotidien, encore une fois les entraîneurs en 2021 doivent être beaucoup plus manager et être en capacité de fédérer un groupe au quotidien alors que les sélectionneurs, c’est sur des moments bien spécifiques où on est plus dans une stratégie volontaire des matches en priorité que sur du championnat où c’est au quotidien […] La question que je me pose c’est la capacité à faire progresser les joueurs qu’il va avoir sous la main. En tant qu’entraineur car il a été sélectionneur pendant 8 ans et c’est une autre gymnastique intellectuelle, technique, dans l’accompagnement au quotidien, ça a vraiment une importance”, propos retranscrit par le média Girondins4Ever.

