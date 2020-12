Girondins – Mercato : Gasset reçoit deux signaux inquiétants pour janvier

Zapping But! Football Club Bordeaux : le palmarès complet des Girondins

Si Jean-Louis Gasset est un coach conscient des réalités économiques et sportives des Girondins depuis plusieurs années maintenant, cela n'empêche pas le technicien de rêver pour cet été. Avec un renfort au milieu de terrain et un numéro 9, Gasset serait ravi. Mais rien n'indique que sa direction pourrait le suivre.

Au contraire, c'est plutôt du côté des départs que les choses pourraient bouger. Girondins4Ever relaie d'ailleurs deux départs qui pourraient se décanter durant le mois à venir.

Kalu et Jovanovic sur le départ

OwngoalNigeria et Informer annoncent en effet respectivement que Samuel Kalu et Vukasin Jovanovic pourraient quitter le club dès janvier. L'ailier nigérian aurait un bon de sortie pour permettre au club de renflouer les caisses. Quant au défenseur central, en fin de contrat dans six mois, les Girondins ne vont pas le prolonger et un départ dès cet hiver n'est pas à exclure. L'Etoile Rouge de Belgrade restera une destination possible.