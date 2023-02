Girondins - Mercato : Lopez joue les gros bras et donne sa version du passeport volé

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

La course pour la montée en Ligue 1 sera acharnée ! Hier, les Girondins n’ont pas réussi à venir à bout du leader de Ligue 2, le Havre. Le club de la Nouvelle-Aquitaine s’est incliné face aux Normands sur le score de 2 à 1. Désormais 3e du championnat, le patron des Girondins croit toujours à la montée et étrille son adversaire de la veille qui marche actuellement sur la Ligue 2.

« Je suis convaincu qu'on a le meilleur effectif de L2. Le club (Le Havre) qu'on a joué hier (mardi), il ne faut pas se voiler la face, c'est de l'hyperréalisme, il y a de la chatte. J'ai lu une interview d'un joueur (Oualid El Hajjam) qui disait que ce n'était pas de la chance mais des buts comme celui-là (le deuxième), même Messi et Cristiano Ronaldo n'en mettent pas tous les week-ends. », a-t-il lancé dans des propos recueillis par l’Equipe.

« Nous, on tape la barre, on a des occasions... Le Havre a beaucoup de réalisme, ils sont bien posés sur le terrain. Ce n'est pas le foot le plus excitant à regarder mais chapeau à eux. Ils seront difficiles à aller chercher. (…) Il y a des matches qui tourneront en notre faveur en étant moins bons.», a estimé le patron du club de Gironde.

L’affaire du passeport

Les Girondins de Bordeaux seraient passés tout près de signer un jeune attaquant français dans ce mercato hivernal et plusieurs rumeurs circulaient sur les réseaux sociaux sur un fait plutôt insolite, Gérard Lopez a donné sa version des faits ce mercredi en conférence de presse.

« J’ai entendu beaucoup de critiques envers Admar sur son manque de professionnalisme, je peux vous assurer que c’est tout le contraire. Il était au Portugal pour un dossier, on était d’accord avec un club espagnol verbalement pour un jeune attaquant français qui serait venu en joueur d’appoint. Ils ont changé les conditions du deal hier (mardi) dans la journée et ont fait la sourde oreille. »

« Oui, Admar s’est fait voler son sac avec ses papiers et son ordinateur. Il aurait peut-être pu les convaincre en se rendant sur place mais vu l’attitude du club, on n’a pas fait le forcing. Ce n’est pas grave si ça ne s’est pas fait. Je n’ai vraiment pas aimé leur comportement. », a expliqué le dirigeant de Bordeaux. », a-t-il lâché.