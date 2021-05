Girondins : le remplaçant désigné de Gasset a d'autres projets

Zapping But! Football Club Bordeaux : le palmarès complet des Girondins

D'après RMC Sport, Michel Der Zakarian serait le favori pour remplacer Jean-Louis Gasset sur le banc des Girondins de Bordeaux. En fin de contrat et sur le départ de Montpellier, le technicien – qui était déjà le premier choix de King Street – serait aussi l'un des potentiels futurs actionnaires. Dans les colonnes de L'Equipe, « Der Zak » a justement évoqué son avenir.

« Der Zak » vise un club européen

Reconnaissant avoir déjà constitué un staff en prévision d'un nouveau club qu'il souhaite trouver dès la saison prochaine, Michel Der Zakarian a botté en touche la question autour de ses contacts. « Je ne peux pas répondre », a-t-il simplement souri.

Néanmoins, à l'écouter, le choix n'est pas encore fait et le profil du club qu'il recherche ne correspond plus franchement au Bordeaux d'aujourd'hui au bord du gouffre : « J'ai envie de goûter à ces soirées européennes, la Ligue Europa ou la Ligue des Champions, ressentir cette excitation. On la regarde mais on a envie de la vivre. Ce n'est pas avoir la grosse tête mais je me sens capable de gérer un groupe européen (…) Ce n'est pas avoir le cigare. Et peut-être que je n'irai pas dans un club qui vise l'Europe. Je fonctionne au feeling aussi ».