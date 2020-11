Girondins – Montpellier (0-2) : Ménès enfonce les joueurs de Gasset avec un surnom humiliant

C'est un nouveau match compliqué que les Girondins ont vécu ce samedi soir à domicile face à Montpellier. Après la lourde claque reçue face à Monaco (0-4), les Bordelais ont de nouveau sombré face aux hommes de Michel Der Zakarian. De quoi installer une ambiance douloureuse alors que les deux prochains adversaires des Girondins, le Stade Rennais et le PSG, n'incitent pas à l'optimisme.

D'ailleurs, il ne faut pas compter sur Pierre Ménès pour tenter de les rassurer. Sur le plateau du CFC hier soir après la rencontre, le consultant a du des mots très durs pour les joueurs bordelais, pas plus performants avec Jean-Louis Gasset qu'avec Paulo Sousa. « C’est toujours la faute des entraîneurs mais ce n’est jamais la faute de cet effectif de truffes », a notamment lâché Ménès.

Ménès dénonce le manque d'envie des joueurs

Des mots sur lesquels le consultant est revenu sur son blog. Sans faire preuve de compassion pour autant. « On a eu un petit échange au CFC à propos du terme « truffe » que j’ai employé pour qualifier l’effectif des Girondins. Alors, j’adore la truffe à titre personnel. Plus sérieusement, je peux avoir de la clémence pour une équipe faible mais qui se bat, comme Strasbourg face à Marseille. Je n’en ai aucune pour une équipe faible comme Bordeaux mais qui ne se bat pas et ne montre aucune envie », a lâché Ménès.