Girondins : nouvel appel du pied du maire à Gérard Lopez pour le stade

Zapping But! Football Club Girondins : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Le quotidien régional Sud-Ouest a décrit une drôle de scène s'étant produite hier lors de la visite de Nicolas Sarkozy à Bordeaux pour une séance de dédicaces de son dernier livre : "Quand Nicolas Sarkozy arrive à la maire, il croise le comité de vigilance des Girondins de Bordeaux et notamment l'ancien footballeur Alain Giresse, avec qui déjeune le maire, et leur lance : "C'est grâce à moi que vous avez ce beau stade !" - le Matmut, dans lequel l'Etat avait mis 20 M€. Reprise de volée du maire : "Je me suis battu contre ce stade et, aujourd'hui, je ne pas comment m'en débarrasser".

Un échange qui montre combien l'élu écologiste est prêt à tout pour ne plus avoir à payer pour le stade. Et combien il est prêt à se mettre d'accord avec Gérard Lopez et les Girondins de Bordeaux pour ce qui s'apparente à un fardeau économique !