Girondins - OGC Nice : les cinq leçons à retenir de la victoire Niçoise

Les Girondins trop fragiles

Les Girondins de Bordeaux peuvent être heureux de ne pas avoir encaissé plus de buts lors de cette rencontre. Les hommes de David Guion ont été, encore une fois, beaucoup trop fragiles défensivement. Entre les relances approximatives de Benoit Costil, un manque de solution et une mauvaise prise d’initiative de Marcelo ou encore Guilavogui, les défenseurs bordelais n’ont jamais semblé à l’aise dans cette rencontre. Une mauvaise prestation qui aurait pu encore coûter plus cher aux Girondins si les attaquants niçois s’étaient montrés plus réalistes.

Nice pas si serein

Les Aiglons ont dominé la rencontre de la tête et des épaules. Cependant, bien que toutes les statistiques du match soient en faveur des hommes de Christophe Galtier, le résultat du match aurait dû être plus conséquent. Les Niçois ont dû attendre le dernier quart d’heure pour ouvrir le score très bien aidé par Tom Lacoux, qui a malencontreusement servi Andy Delort dans les meilleures conditions.

Encore Andy Delort

Andy Delort a encore une fois déboulé pour offrir la victoire à son équipe dans ce match piège qui aurait pu voir les Aiglons repartir de Gironde avec un seul petit point. Avec quatre tirs dans ce match, Andy Delort a été l’un des Niçois les plus dangereux au cours des 90 minutes qu’il a disputé. Auteur de son treizième but de la saison en championnat, l’attaquant algérien a offert trois points cruciaux à son équipe à quelques journées de la fin du championnat. Trois points importants pour la course à l’Europe.

Bordeaux vers la Ligue 2

Une défaite de plus pour les Girondins de Bordeaux qui se rapprochent encore plus de la Ligue 2. Plus rien ne semble aller dans cette équipe inoffensive et plus que fragile défensivement. Seulement 5 tirs en 90 minutes pour les hommes de David Guion. Un chiffre qui en dit long et qui indique à quel point Bordeaux n'a pas sa place, sportivement, à l'étape supérieur.

Nice en course pour le podium

La prestation des Aiglons n’a pas été la plus aboutie de la saison. Cependant, à trois journées de la fin du championnat ses trois points sont très importants pour les hommes de Christophe Galtier. En effet, cette victoire permet aux Niçois de revenir à deux points du Stade Rennais qui occupe la troisième place de Ligue 1. Une place qualificative pour la Ligue des Champions qui est encore à la portée des Aiglons. Une première finale en attendant celle de Coupe de France contre le FC Nantes, le week-end prochain.

Pour résumer Les Girondins de Bordeaux affrontait l’OGC Nice à 17h, pour la 35ème journée de Ligue 1. Voici les cinq leçons à retenir de cette rencontre. Une rencontre qui rapproche les Bordelais de la Ligue 2 et les Niçois du podium.

