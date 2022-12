Girondins, OL : Molina fait un parallèle inquiétant entre Lopez et Textor

Zapping But! Football Club Girondins : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Après des semaines de négociations en forme de montagnes russes, l'OL et John Textor sont sur le point de parvenir à un accord pour le rachat d'une majorité des actions du club. L'homme d'affaires américain a mis sur pied un financement validé par Jean-Michel Aulas et les autres vendeurs. L'horizon s'éclaircit pour les Gones, même si Romain Molina estime qu'un danger que connaissent bien les Girondins de Bordeaux plane au-dessus des Gones...

"Textor est borderline. Ça m'a fait penser à GACP à Bordeaux. Je m'étais fait insulter à l'époque. John Textor, c'est des modèles à la Gérard Lopez. Est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut pour les clubs de foot ? Quand tu aimes le foot et un minimum l'être humain, ça me fait un peu chier de voir les acrobates de la finance récupérer les clubs. Ce qui m'a alerté, ce sont les mensonges. Mais il présente très bien, il va dire aux fans ce qu'ils veulent entendre. Entre le plan qu'il a présenté et les gens qui devaient les accompagner au début, tu te rends compte que ce n'est plus le plan annoncé. Même si le rachat se fait, John Textor ne met que 5 M€ sur 850. Il a essayé de racheter Benfica, Porto, Newcastle et cela a été un échec. John Textor est très charmeur."