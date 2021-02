Girondins – OM (0-0) : Yacine Adli pousse un vibrant coup de gueule

Zapping But! Football Club Girondins : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

C'est une sortie rare et sans filtre. A l'issue du triste Girondins – OM (0-0) de dimanche soir, Yacine Adli était en conférence de presse... Et le moins que l'on puisse dire c'est que l'ancien Parisien a lâché les chevaux, poussant un coup de gueule contre son club.

« Avec les supporters, on a senti quelque chose »

« Il y a moyen de faire quelque chose, d'aller grappiller en haut. Maintenant pour être une équipe du haut de tableau, il faut qu'à tous les étages ça soit le discours. Il faut que tout le monde a conscience que pour jouer le haut de tableau, il faut être exigent. C'est dans le travail quotidien qu'il faut mettre ces exigences-là », a-t-il lâché.

Et Yacine Adli a invité ses dirigeants à être au diapason : « Aujourd'hui, vous voyez l'effectif. Il y a beaucoup de joueurs en fin de contrat, beaucoup de conflits internes, externes... Toutes ces choses-là créent de mauvaises ondes qui font qu'il est difficile de jouer le haut de tableau comme ça. Tu ne peux pas... Il faut se rendre à l'évidence. On ne sent pas cette osmose, ce truc... Hier, on a pu avoir les supporters qui sont venus nous voir. Cela nous a fait du bien. On a senti quelque chose au moins... » King Street appréciera...