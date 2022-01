Girondins – OM : Bordeaux ne déclarera pas forfait, des dérogations demandées à la LFP !

Zapping But! Football Club Bordeaux : le palmarès complet des Girondins

Si, après avoir demandé (et s'être vu refusé!) le report, les Girondins ont un temps envisagé de déclarer forfait face à l'OM ce vendredi soir, ce ne sera finalement pas le cas. Après concertation, Bordeaux devrait bel et bien disputer son match à huis-clos face à Marseille malgré un groupe très diminué à neuf cas de Covid.

A l'issue des derniers tests réalisés hier, un 9e joueur – un jeune du centre de formation – a rejoint la liste des indisponibles selon Sud-Ouest, ce ne sera pas assez pour convenir aux 11 cas exigés par la LFP dans ses règlements. Les seules certitudes aujourd'hui étant la présence sur le terrain de Josh Maja, Alberth Elis, Hwang Ui-Jo, Javairö Dilrosun et Timothée Pembélé.

Le quotidien régional nous apprend quand même que Bordeaux a demandé quatre dérogations pour des joueurs censés être indisponibles selon ses règlements... Dont une pour Benoît Costil, assymptomatique et désormais négatif (bien que n'ayant pas passé le nombre de jours réglementaires de quarantaine). La même demande a été aussi faite pour Laurent Koscielny selon la Provence.

Sud Ouest : Costil – Pembélé, Koscielny (cap.), Gregersen, Kwateng – Dilrosun, Sissokho, Lacoux, Elis – Hwang, Mara.

L'Equipe : Poussin – Louis-Jean, Gregersen, Kwateng, Pembélé – Dilrosun, Sissokho, Lacoux, Oudin – Hwang (cap.), Elis.

Pour résumer

Bordeaux - OM devrait bel et bien avoir lieu ce vendredi soir. Les Girondins ont renoncé au report et cherchent désormais à disposer d'un maximum de joueurs chevronnés valides. Quitte à demander des dérogations... Benoît Costil et Laurent Koscielny sont concernés par ces demandes express.