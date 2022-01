Girondins, OM : les Ultramarines précisent leur menace pour vendredi

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Invité de L'After hier sur RMC, le porte-parole des Ultramarines, Florian Brunet, est revenu sur le communiqué lunaire que son groupe a publié dans la journée de mardi concernant le maintien du match contre l'OM vendredi. Les sept cas de covid chez les Girondins ne suffisent pas à entraîner le report. Les supporters du FCGB craignent ainsi qu'entre une équipe affaiblie et le huis clos, les Marseillais mettent fin à la malédiction qui les frappe en Aquitaine depuis 1977. Ce qui a occasionné une nouvelle sortie teintée de menace de Brunet au micro de RMC...

"On a fait Bordeaux-Rennes l'année dernière, on était plusieurs centaines devant le stade. C'est quand même très difficile pour des supporters, quand il y a un huis-clos, de ne pas pouvoir accueillir leur équipe, de ne pas créer une ambiance. Encore une fois, on n'appelle pas aux incidents, on signale un danger. On se rend compte que les gens sont révoltés par une injustice. On n'est pas la police. Nous avons un millier de membres mais il y a énormément de supporters bordelais qui ne sont pas ultramarines. On alerte sur les dangers du maintien de ce match. C'est un avertissement."

🗣️💬 "On alerte sur le danger potentiel que le maintien de cette rencontre suscite car les gens sont révoltés, c'est un avertissement !"



Florian Brunet, porte-parole des Ultramarines s'exprime sur la tension que cristallise le match Bordeaux-OM #RMCLive pic.twitter.com/50u0hjqjBx — After Foot RMC (@AfterRMC) January 5, 2022