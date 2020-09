Girondins : Otavio et Pablo ont été cambriolés

Marseille, Paris, Dijon, Saint-Étienne... Partout en France, les footballeurs sont la proie de malfaiteurs. D'après 20 minutes, Otavio et Pablo, joueurs des Girondins de Bordeaux, ont été cambriolés en pleine nuit pendant qu'ils dormaient avec leurs familles.

Un préjudice qui s'élève à 150 000 euros

Les faits se sont déroulés dans la nuit du 26 au 27 juillet. Durant cette période, Otavio hébergeait son compatriote Pablo, en plein déménagement.

Dans les colonnes de 20 minutes, un joueur, sous couvert d'anonymat, s'est exprimé à propos de ce malheureux incident : "On a découvert la maison retournée au réveil. On nous a volés beaucoup, beaucoup de choses... Des bijoux, des sacs de marque, des vêtements, des papiers, des valises entières puisqu'il y avait un déménagement en cours et même une voiture." En tout, le préjudice est estimé à 150 000 euros. Les Auriverdes ont déposé une plainte. Pour l'heure, aucune interpellation n'a eu lieu.

Le château du Haillan a été visité !

Toujours dixit 20 minutes, le château du Haillan, centre d'entraînement des Girondins, a également été visité ces dernières semaines. Pour l'heure, il est impossible de savoir si la même équipe a diligenté les deux sorties nocturnes.

Du côté du club au scapulaire, l'affaire est prise au sérieux. L'organigramme Marine et Blanc a apporté un immense soutien à ses joueurs touchés par ce désagrément. Il a également renforcé son dispositif de sécurité auprès des intéressés. Une équipe de prévention de la police a également mis en garde l'effectif bordelais.