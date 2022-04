Girondins : pas abattu après l'ASSE, Guion veut se relancer face au FC Nantes

Zapping But! Football Club Bordeaux : les transferts les plus chers de l'histoire

Trois jours après la déroute à Lyon (1-6), les Girondins de Bordeaux ont pris un double coup de massue ce mercredi. D'abord en voyant l'ASSE revenir à 2-2 après avoir été menée 2-0 puis en voyant le but de Jimmy Briand à la dernière minute annulé par la VAR. En dépit de ces coups durs qui s'enchaînent, l'entraîneur du FCGB, David Guion, refuse de baisser les bras. Ce soir, il a d'ailleurs annoncé sa volonté d'aller chercher un succès à Nantes ce week-end.

« C’est une grosse déception parce qu’on a cru qu’on allait tenir cette victoire avec ce but. En effet, ça se joue à un talon. On sait très que dans ce genre de match, il y a beaucoup beaucoup de tension, beaucoup d’intensité. Les équipes se sont rendues coup pour coup, mais on a eu cette occasion de l’emporter sur la fin. Ça s’est joué à un détail, un talon. C’est vrai que c’est une déception parce qu’on voulait vraiment l’emporter à domicile face à nos supporters, qui ont été ce soir encore formidables. Maintenant, on se doit d’aller chercher quelque chose à Nantes. »

David Guion : « Ça s'est joué à un détail, un talon » https://t.co/C6dND8kYuD — WF Girondins de Bordeaux (@WYN_FCGB) April 20, 2022

Raphaël Nouet

Rédacteur