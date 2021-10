Girondins : Petkovic a fait un immense cadeau à Lopez

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Dix-septièmes du classement avant d'aller à Lorient demain, les Girondins de Bordeaux réalisent un très mauvais début de saison. Mais comme souvent, on a l'impression que ça n'émeut pas grand-monde chez la "Belle Endormie". Même les ultras, pourtant très véhéments à l'époque de GACP, ne disent plus rien. Selon l'édition du jour de Sud-Ouest, cela doit beaucoup à la méthode du nouvel entraîneur, Vladimir Petkovic.

"Après l'exubérance de Gustavo Poyet, la volubilité de Paulo Sousa, les bons mots et les coups de poing sur la table du duo Gasset-Printant, après les conflits internes et/ou avec la direction, le vestiaire goûte à un management et une communication plus posés. Ils ne sont évidemment pas pour rien dans la sorte de tranquillité qui accompagne jusqu'ici l'un des pires débuts de saison de l'histoire du club."

Vladimir Petkovic : "Je n’ai pas ressenti d’inquiétude dans le vestiaire, et même, je ne l’ai pas vue, ce qui est plus important encore"



