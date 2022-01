Girondins : Petkovic confirme qu'il reste en poste après le succès sur Strasbourg

Zapping But! Football Club Bordeaux : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

C'était un tournant et les Girondins de Bordeaux l'ont plutôt bien négocié. Ce match contre Strasbourg, remporté 4-2, aurait pu signifier la fin de l'expérience Vladimir Petkovic en cas de nouvel échec. C'est que la défaite contre l'OM (0-1) le 7 janvier, la première depuis 44 ans à domicile, suivie de la déroute à Rennes (0-6) avaient placé le club au scapulaire au bord du précipice. Le technicien allait-il être lâché par ses joueurs ? La réponse est non. En conférence de presse, Petkovic a expliqué comment il avait maintenu à flot le moral de son équipe et confirmé qu'il restait au FCGB.

“Nous avons beaucoup travaillé pour obtenir ce résultat. Il était important au cours de la semaine de tenir un certain type de discours pour pouvoir se libérer l’esprit mais en même temps se concentrer sur ce match. Aujourd’hui, ce n’était pas facile de tenir 90 minutes mais nous l’avons fait avec beaucoup d’abnégation, de courage. Si je reste au club ? Oui, ça c'est sûr !"

Vladimir Petkovic parle de Hwang Ui-Jo, Abdel Medioub, Stian Gregersen, Rémi Oudin, Tom Lacoux, Gaëtan Poussin et Benoit Costil



