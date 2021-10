Girondins : Petkovic se prend un gros coup de pression avant le FC Nantes

Zapping But! Football Club Bordeaux : le palmarès complet des Girondins

Le début de saison des Girondins de Bordeaux n’est pas vraiment conforme à celui espéré après l’arrivée de Gérard Lopez à la présidence du club. Seulement 16es au classement avec 7 points au compteur après 9 journées de Ligue 1, les hommes de Vladimir Petkovic doivent déjà une revanche à leurs supporters dès dimanche lors du derby contre le FC Nantes.

Semaine cruciale pour le FCGB ?

« C’est sûrement la semaine la plus importante depuis le début de la saison pour les Girondins, a affirmé le journaliste de 20 Minutes Clément Carpentier. Au-delà de l’anniversaire des 140 ans du club qui sera fêté en grandes pompes dimanche avec le match contre Nantes, les bordelais n’ont plus de temps à perdre sportivement sur le terrain. 16èmes de Ligue 1 avec une seule victoire en neuf matches et la plus mauvaise défense du championnat, ils doivent vite montrer autre chose pour ne pas repartir dans une saison galère. Avec la trêve internationale, ils ont eu 15 jours pour préparer ce capital derby de l’Atlantique. »

Clément Carpentier : "Ils doivent vite montrer autre chose pour ne pas repartir dans une saison galère"



👉 https://t.co/CFFMG7xsVF#Girondins pic.twitter.com/XD3JDWMjdA — Girondins4ever (@Girondins4ever) October 13, 2021