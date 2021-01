Girondins : Pierre Ménès applaudit les miracles de Gasset

Zapping But! Football Club Bordeaux : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Vainqueur du SCO Angers dimanche (2-1), les Girondins de Bordeaux se sont positionnés à la hauteur de l'OM à la 7e place de Ligue 1 (32 pts). Une belle surprise dans la mesure où le club aquitain compose sans moyens ni recrutement cette saison, avec un effectif loin de faire lever les foules et que King Street souhaite encore dégraisser.

Pour Pierre Ménès, tout le mérite en revient à Jean-Louis Gasset, un technicien capable de composer avec toutes les limites girondines et de composer avec un jeu très minimaliste pour avoir des résultats immédiats.

« Costil et la défense bordelaise ont tenu, avec des choix tactiques de Gasset uniquement défensifs. À l’arrivée, cela fait quand même trois victoires de suite pour les Girondins qui jouent de mieux en mieux. Chapeau à Gasset qui est encore une fois en train de faire du super boulot avec une équipe aux moyens humains, sportifs et financiers assez limités. Avec le même nombre de points que l’OM (mais un match en plus), Bordeaux s’est très bien replacé dans ce championnat », a écrit le consultant sur son blog.