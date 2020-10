Girondins : Pierre Ménès rêve d'un nouveau come-back gagnant de Ben Arfa

La semaine passée, les Girondins de Bordeaux ont réalisé le gros coup de l'après-Mercato en faisant signer pour un an (+ une année en option) Hatem Ben Arfa (33 ans). Un pari réclamé par Jean-Louis Gasset auquel Pierre Ménès a envie de croire. C'est du moins ce que le consultant du CFC a fait savoir dans son dernier « Pierrot face Cam ».

« Un bon Ben Arfa, ça fait plaisir dans une L1 si pauvre en joueurs offensifs de qualité »

« Je l'espère car j'aime beaucoup Hatem. Je pense que c'est un talent incroyable. Maintenant il faut aussi se dire que ça fait plus d'un an qu'il ne joue quasiment pas. Ça lui était déjà arrivé avec le PSG et il ne s'en était pas si mal sorti avec Rennes. Sauf que forcément maintenant il a deux ans de plus. En même temps, j'ai envie de dire que vu le niveau offensif de cette équipe de Bordeaux, il ne devrait pas avoir beaucoup de difficultés à trouver une place. Mais j'espère qu'il reviendra parce qu'un bon Ben Arfa, ça fait plaisir dans une Ligue 1 si pauvre en joueurs offensifs de qualité », a justifié Ménès.

Reste désormais à savoir à quel niveau physique est « HBA » depuis son retour de Valladolid. Il semblait affûté au moment de sa présentation aux médias, il va sans doute falloir un peu de temps à l'international français pour retrouver le rythme de la compétition.