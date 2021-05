Girondins : projet, logo, stade… les grandes annonces de Bruno Fievet

Zapping But! Football Club Bordeaux : le top 10 des joueurs les plus utilisés par Jean-Louis Gasset

Alors que les Girondins de Bordeaux vont tenter ce soir de décrocher leur maintien, à domicile face au RC Lens, les candidats à leur reprise continuent de fourbir leurs armes. Le Journal du Dimanche publie aujourd'hui une interview de l'homme d'affaires Bruno Fievet dans laquelle il dévoile une partie de son programme.

Laslandes, Grenet et Ducasse dans l'organigramme ?

Projet local et nouveau logo

"Nous souhaitons retisser le lien entre les Girondins et l'écosystème bordelais. Le club s'en est coupé lentement sous l'ère M6, brutalement avec GACP-King Street. Aux supporters, je proposerai une consultation sur le logo dont ils ont été dépossédés. Notre actionnariat sera 100% local et j'associerai à la gouvernance des anciens joueurs tels que Lilian Laslandes, François Grenet ou Pierre Ducasse, qui ont manifesté leur intérêt (...) On va travailler avec un fonds européen, qui va nous prêter de grosses sommes mais sans entrer dans l'actionnariat. Une cinquantaine d'entreprises du territoire désireuses d'en faire partie sont déjà réunies dans "Club Scapulaire", dont je dévoilerai bientôt la composition."

Vers un rachat du stade

"Le partenariat public-privé actuel coûte très cher au club : 350.000 euros par match, qui s'ajoutent à près de 5 millions de loyer annuel. Mon projet intègre son rachat à l'horizon 2024. Officiellement, il a coûté 185 millions d'euros. Aujourd'hui on pourrait l'avoir pour 110, moins en négociant."