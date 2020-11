Girondins, PSG : Gasset comprend l'agacement de Tuchel et bouscule Koscielny sur son rôle

Dans des propos relayés par Webgirondins, le technicien bordelais a évoqué différents sujets, de Tuchel à Koscielny en passant par le cas Ben Arfa.

Pas d'inquiétude pour Kalu

« Samuel Kalu a repris l'entraînement. C'était juste la cicatrice qui avait tiraillé un petit peu. Rien de grave. »

Un recadrage préventif auprès de son groupe

« J'anticipe un petit relâchement. Ce sont des très jeunes joueurs. Je leur ai rappellé deux, trois choses. »

Le PSG, un challenge très difficile

« C'est dur d'aller jouer à Paris, on le sait. Nous on va essayer de faire notre match dans le même état d'esprit qu'à Rennes. J'avais senti lors de cette trêve internationale qu'il y avait eu une prise de conscience. »

Au soutien de Thomas Tuchel

« En tant qu'entraîneur du PSG, vous n'avez pas le droit à l'erreur. La moindre erreur restera avec vous toute votre vie. La pression énorme. Je comprends que Thomas Tuchel puisse être irrité. »

Ben Arfa de plus en plus intégré

« Hatem avait à coeur de faire un bon match à Rennes. Et le fait d'avoir été décisif l'a encore plus ancré dans le groupe. Quand il est décisif comme ça et quand il travaille comme ça, tout le monde suit derrière. »

Gasset exhorte Koscielny à en faire plus

« Laurent joue des matchs de très haut niveau. Ce que je veux qu'il apporte en plus c'est ce discours de haut niveau. »