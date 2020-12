Girondins, PSG : Hatem Ben Arfa fait déjà suer Neymar

Unique buteur de la rencontre opposant les Girondins de Bordeaux à Brest dimanche dernier (1-0), Hatem Ben Arfa retrouve petit à petit son meilleur niveau. S'il n'avait quasiment plus joué depuis un an avant de poser ses valises début octobre en Aquitaine, l'enfant prodige du football français s'offre une n-ième renaissance. Renaissance symbolisée dans les chiffres.

En effet, si jusqu'à présent Neymar Jr (PSG) était le roi incontesté des dribbleurs de Ligue 1, le Brésilien est actuellement détroné par « HBA ». Comme le rapporte l'excellent site de statistiques Whoscored, l'ailier bordelais de 33 ans est actuellement le joueur du Top 5 européen qui réalise le plus de dribbles par match. Une moyenne de cinq par rencontres.

Et dire que Jean-Louis Gasset a affirmé sans se démonter dimanche que si Hatem Ben Arfa se rapprochait de son meilleur niveau, il n'était pas encore à 100% de ses capacités...

? Most dribbles per game in Europe's top five leagues?



? A 33-year-old Hatem Ben Arfa (5 per game), back on a high at Bordeaux in his rollercoaster of a career pic.twitter.com/K5PRuUBVQR