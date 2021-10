Zapping But! Football Club Girondins : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

A l'issue d'un match au scénario complètement dingue, les Girondins de Bordeaux se sont donnés un peu d'air sur la zone rouge en s'imposant 3-2 face au Stade de Reims après avoir été mené 2-0 peu après l'heure de jeu.

« Briand ? Un grand, avec une paire de baloches énorme »

Premier buteur aquitain du match, Yacine Adli s'est enflammé avec un langage particulièrement fleuri au micro d'Amazon Prime pour évoquer ce succès. « Putain de merde, ça fait du bien. On l’attendait depuis tellement de temps. Ca faisait depuis Lens la saison passée qu’on n’avait pas gagné à domicile. En plus, c’était un contexte encore compliqué, on est menés 0-2. Franchement, on a donné tout ce qu’on avait dans les tripes. On a aussi été poussé par la colère des supporters. Au bout d’un moment, cette rage nous a fait retourner la situation. Il faut garder cet état d’esprit-là. Il faut qu’on soit à 150% à tous les matches, on n’a pas de marge ».

L'ancien milieu du PSG s'est ensuite empressé de tirer un grand coup de chapeau à Jimmy Briand, passé par des moments difficiles à Bordeaux et qui a sorti le doublé de la victoire après avoir été mis de côté durant une saison : « Il répond présent comme un homme, un grand, avec une paire de baloches énorme. Bravo Jimmy. J’espère qu’il y en aura encore pour lui ».

Retranscription : Girondins4ever.