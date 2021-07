Girondins : report de la vente, mauvaise nouvelle pour le Mercato

Zapping But! Football Club Bordeaux : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Les supporters des Girondins de Bordeaux vont devoir attendre encore un peu pour que Gérard Lopez soit le nouveau propriétaire officiel : il manque encore une étape, celle du closing de la vente.

Sud Ouest assure que cette ultime marche ne sera gravie que mercredi, soit deux jours après la date initiale, et il faudra ensuite attendre la réponse du Tribunal de commerce. L'audience aura lieu mercredi et la réponse sera donnée au plus tard le vendredi. Lopez pourrait donc récupérer les rênes du club le 24 juillet si tout se passe bien.

« La date du passage devant le tribunal de commerce de Bordeaux approche : Gérard Lopez devrait ainsi passer le 23/07 et ne deviendra donc président des qu'à partir du 24/07 ! Le président et son équipe devront régler le mercato en un peu moins de 5 semaines », s’inquiète le compte Girondinfos.

