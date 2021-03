Girondins : réunion fructueuse, sortie de crise en vue pour les ultras et la direction ?

Zapping But! Football Club Bordeaux : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

C'était plutôt mal parti. La réunion prévue ce mercredi entre les Ultramarines et la direction des Girondins de Bordeaux, sous l'égide du maire, Pierre Huric, s'annonçait explosive. Hier soir et ce matin, le porte-parole du groupe de supporters, Florian Brunet, avait annoncé qu'il n'oubliait rien, qu'il n'était pas question de transiger et que le maire parlait beaucoup. Heureusement, il semblerait que cette réunion se soit finalement très bien passée.

"Des avancées notables"

Il y a quelques minutes, Florian Brunet a écrit sur Twitter : "3h intenses de réunion, nous bossons sur le communiqué du groupe, nous le publions au plus vite. Des avancées notables. Mais les actes doivent suivre les paroles. Très satisfait notamment de l’investissement d’Alain Giresse qui a été réellement à nos côtés. À tout à l’heure..."

La mairie avait en effet demandé à des gloires du FCGB, Alain Giresse, donc, mais aussi Lilian Laslandes, d'assister à la réunion pour tenter d'apaiser les choses. De leur côté, les dirigeants bordelais avaient envoyé Ulrich Ramé dialoguer avec les ultras.