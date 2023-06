Girondins – Rodez : des menaces de mort contre Lucas Buades

Zapping But! Football Club Bordeaux : les transferts les plus chers de l'histoire

Sur RMC, Karine Shebabo, l'avocate de Lucas Buades, a donne des nouvelles du joueur bousculé par un supporter des Girondins de Bordeaux vendredi soir lors de la dernière journée de L2. « Il ne va pas très bien, pour plusieurs raisons, a-t-elle expliqué. D’abord parce qu’il a été la victime d’une double infraction, alors que lui n’avait fait que marquer un but et le célébrer. Donc déjà il y a un problème de sécurité et de violence qui déborde sur l’enceinte du match. Et puis parce qu’on a après des réactions, un déversement de haine, énormément de menaces. Des menaces de mort, des menaces de violence sur lui et son entourage, mais également la remise en cause de ce qu’il a vécu. Il a eu un coup sur le larynx, c’est donc un traumatisme laryngé qui l’a fait tomber par terre. Il est tombé sur la tempe gauche et il y a eu une amnésie traumatique. »

« Les médecins qui l’ont vu ont considéré que c’était suffisamment grave pour qu’il ne reprenne pas le match »

Et à l'avocate d'ajouter... « Les médecins qui l’ont vu ont considéré que c’était suffisamment grave pour qu’il ne reprenne pas le match. Et puis la situation de mon client est évolutive. On voit partout qu’il n’aurait qu’un jour d’ITT. Ça on le saura le jour du jugement parce que cette situation est évolutive. Et surtout, ce n’est pas lui qui a décidé d’arrêter le match. Il y a eu tout un protocole qui a été respecté et c’est l’arbitre qui décide d’arrêter définitivement le match. »