Girondins - Stade de Reims (3-2) : Daniel Riolo allume les Bordelais et interpelle Gérard Lopez

Zapping But! Football Club Bordeaux : les transferts les plus chers de l'histoire

Les Girondins de Bordeaux ont une âme. Menés de deux buts par le Stade de Reims hier à domicile, les hommes de Vladimir Petkovic s’en sont notamment remis au revenant Jimmy Briand pour faire sauter le verrou champenois et renverser le match (3-2).

Malgré ce petit exploit, personne n’est dupe sur le niveau de jeu actuel du FCGB. Daniel Riolo, qui reste très circonspect pour la suite de la saison, n’a pas manqué de ramener les joueurs bordelais sur terre.

« Il n’y a pas de fond de jeu, mais tu as vu les joueurs que tu as ? Je disais des joueurs de Clermont qu’il y a six mois, ils étaient au supermarché à décharger des palettes mais les mecs de Bordeaux, pardon, a ironisé le polémiste sur l’antenne de RMC Sport. Tu as Laurent Koscielny qui n’avance plus et qui est payé deux bras et demi par mois, et les autres, c’est qui ? Tu as des mecs qui te font rêver ? Je suis sûr que quand tu vas au stade, tu demandes la feuille de match et tu te demandes qui sont ces joueurs… Cette année, Bordeaux joue le maintien, et il ne faut pas rêver à plus. Il a du taff Gérard Lopez. »

Daniel Riolo : "Je disais des joueurs de Clermont qu’il y a six mois, ils étaient au supermarché à décharger des palettes mais les mecs de Bordeaux, pardon…"



👉 https://t.co/brxZJPfQAH#Girondins pic.twitter.com/DvWqhojlTR — Girondins4ever (@Girondins4ever) November 1, 2021