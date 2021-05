Girondins - Stade Rennais (1-0) : le coup de pouce du RC Lens à Gasset

Zapping But! Football Club Bordeaux : les transferts les plus chers de l'histoire

Après 5 défaites consécutives en Ligue 1, Bordeaux a renoué avec la victoire en s'imposant ce samedi sur sa pelouse face au Stade Rennais (1-0). 15e au classement avec 39 points au compteur, les Girondins se rapprochent de leur maintien dans l'élite.

"Lens est une armée"

Pour trouver la recette du succès et forger l'état d'esprit des siens, l'entraîneur girondin, Jean-Louis Gasset a avoué qu'il prenait exemple sur le RC Lens. "On a 39 points, c'est bien, on a battu Rennes deux fois, ce n'est pas neutre, ça veut dire qu'on a quand même quelque chose. Mais quand on n'est pas dans l'esprit... Metz, Lens nous le montrent toutes les semaines. C'est des armées. Nous, jusque-là, on n'était pas une armée. Aujourd'hui (samedi) on était une armée, une armée maladroite mais une armée. Il faut garder cet état d'esprit", a confié l'ancien coach de l'ASSE en conférence de presse.

📽 Revivez les meilleurs moments de la victoire contre Rennes et surtout, le premier but en @Ligue1UberEats de @S_Mvrv ! ✌️🔵⚪#FCGBSRFC pic.twitter.com/Y8V73fely8 — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) May 3, 2021