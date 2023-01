Girondins - Stade Rennais : Guion clarifie son avenir et désamorce une polémique avec Genesio

Zapping But! Football Club Bordeaux : les transferts les plus chers de l'histoire

Le choc des 32es de finale de la Coupe de France entre les Girondins de Bordeaux et le Stade Rennais (samedi, 20h45) ne pouvait pas mieux commencer. Invité à évoquer ses retrouvailles avec le club au scapulaire, Bruno Genesio a eu une petite phrase qui a piqué son futur adversaire. « Maintenant, j’attends de mon équipe qu’elle affiche le même visage à l’extérieur sur des matches un peu moins, on va dire, sexys, a-t-il lâché. C’est là qu’on doit progresser. On verra déjà samedi, même si c’est un contexte différent. »

David Guion a répondu à Genesio en conférence de presse, sans prendre la mouche : « Je vois un petit peu ce qu’il veut dire. Je pense qu’il ne l’a pas fait de façon à critiquer les Girondins. Il sait très bien que les Girondins de Bordeaux sont un grand club. Je pense qu’il l’a dit parce qu’il sortait d’un match contre Nice. Il va jouer Lens très bientôt, et il veut certainement mettre en garde ses joueurs qu’entre Bordeaux et Clermont, il faut qu’il soit aussi à la hauteur. C’est plus dans ce sens-là. »

Par ailleurs, le coach du FCGB a lâché une petite bombe sur son avenir : « Bordeaux était vraiment le club que je souhaitais rejoindre. Je suis fier d’appartenir aux Girondins, je sais la chance que j’ai d’être dans ce club historique et je suis dans de très bonnes conditions. J’ai envie de remettre les Girondins dans l’élite du foot français. Mon ambition ira avec celle du club. Si on remonte, j’ai une clause qui me permet de continuer. Et si ça ne monte pas, la question se posera différemment et il faudra analyser cette non-réussite. »