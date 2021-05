Girondins - Stade Rennais : les joueurs visés par Gasset connus, surprise dans le onze de Genesio ?

Zapping But! Football Club Bordeaux : le top 10 des joueurs les plus utilisés par Jean-Louis Gasset

Jean-Louis Gasset n’a pas décoléré. Agacé vendredi en conférence de presse, le coach des Girondins de Bordeaux a fait savoir qu’il était arrivé à la limite avec certains de ses joueurs cette saison.

« Mon seuil de confiance a été atteint pour certains joueurs », a-t-il annoncé sans préciser qui il visait en particulier. L’Équipe a émis des hypothèses : « Rémi Oudin, qui sort de plus en plus tôt à chaque rencontre ? Toma Basic, dont le niveau est loin de son statut de néo-international croate ? Paul Baysse et Edson Mexer, qui prennent le bouillon à chaque sortie bordelaise ? »

Gomis finalement préféré à Salin ?

Du côté du Stade Rennais, un doute subsiste sur l’identité du gardien titularisé au Matmut Atlantique (13h). Si Romain Salin semblait tenir la corde suite à une récente blessure d’Alfred Gomis, Bruno Genesio a laissé planer le doute dans Ouest France : « On a pris trois gardiens car on sait jamais ce qu’il peut se passer à l’échauffement, si la douleur se réveille, ce que je ne lui souhaite pas. Mais ce soir, j’ai mis Alfred dans le but. »