Girondins, Stade Rennais : M'Baye Niang est déjà vu comme le sauveur à Bordeaux

Zapping But! Football Club Girondins : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Seulement 16e de Ligue 1 (7 pts) après 9 journées, les Girondins de Bordeaux n'ont de cesse de décevoir malgré l'arrivée cet été de Gérard Lopez. Il faut dire que le club aquitain ne dispose pas de cinquante leviers de relance pour viser autre chose que le maintien.

Pour l'ancien joueur et consulotant Johan Micoud, il est en encore un que Vladimir Petkovic peut activer avec son effectif limitée : l'association prometteuse entre l'efficace coréen Hwang Ui-Jo et le nouveau buteur M'Baye Niang, arrivé libre en provenance du Stade Rennais.

« Pour le moment, on n’a pas vu Vladimir Petkovic associer deux vrais attaquants. Là, on est plus sur un triangle offensif, donc ce sera à voir. Ce sera une autre option. Mais M’Baye Niang aura quelques semaines pour se mettre en jambes, il fera quelques apparitions au départ. Mais pourquoi pas, cela peut être une autre option pour Bordeaux », a confié l'ex international tricolore à Prime Vidéo, dans des propos retranscrits par Girondins4ever.