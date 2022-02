Girondins, Stade Rennais : Mbaye Niang vers un nouveau come-back ?

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

S'il est pour l'heure considéré comme un flop aux Girondins de Bordeaux (12 apparitions en L1 mais une seule titularisation), Mbaye Niang (27 ans) pourrait vite revenir sur le devant de la scène avec le maillot au scapulaire.

En effet, bien qu'il soit joker de luxe, le Sénégalais prend la chose avec beaucoup de recul, sans bouder et en se montrant un coéquipier idéal pour ses partenaires. Une attitude qui plait visiblement au nouveau coach David Guion.

Guion l'encourage et va lui donner sa chance

En conférence de presse et dans des propos rapportés par Sud-Ouest, l'entraîneur bordelais a ouvert la voie à une utilisation accrue de Niang dans les semaines à venir : « J'ai discuté avec lui cette semaine. Je l'ai félicité pour son adhésion dans les entraînements. Il s'entraîne très bien et a été efficace cette semaine. Je ne sais pas s'il a 90 minutes dans les jambes mais il peut nous aider. Il revient de loin : avec son arrêt aux Emirats Arabes Unis, sa moyenne reprise au Stade Rennais, son transfert... Il a eu cinq mois compliqués. Il a fallu mettre en place une préparation individuelle, il a eu une blessure derrière. Ça a été chaotique mais il est sur le bon chemin, il est « fit ». Je le lui ai dit que son premier match est la semaine, qu'il soit à fond pour que progressivement son temps de jeu soit plus conséquent ».