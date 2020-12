Girondins : supporters, blason, ambitions, un candidat au rachat en dit plus

Son nom n'est pas inconnu pour les supporters des Girondins de Bordeaux. Et pour cause. Il y a plusieurs mois, déjà, Au printemps dernier, Pascal Rigo, homme d'affaires bordelais associé à un milliardaire américain, avait fait une proposition au propriétaire des Girondins (King Street) afin d'entrer dans le capital du club. A hauteur de 40 %. Une volonté restée sans réponse à ce jour et qui pousse, sans doute, Pascal Rigo à vouloir remettre un coup de pression.

Ainsi, et dans un entretien accordé au podcast d'actualité régionale, Podcastine, avec des propos retranscrits par le quotidien l'Equipe, Rigo en encore dit plus. "Ce n'est pas à nous de dire à King Street ce qu'ils doivent faire. Mais n'importe quelle entreprise est à vendre à n'importe quel moment.(...)Si il y a une volonté avec King Street de bâtir quelque chose, de préparer une transition, d'avancer sur un projet dans lequel on pourrait être des maîtres d'oeuvre et être incroyablement impliqués, nous, c'est ce qu'on veut faire."

En revanche, il est un problème majeur pour Pascal Rigo, celui des supporters en général et des Ultramarines en particulier. "La place est extrêmement importante pour des gens capables de générer leur propre budget, d'imprimer leurs banderoles, d'insuffler une énergie au stade. Je ne vois pas comment un groupe comme ça peut être mis à l'écart de décisions importantes. Il y a tellement de choses à faire à partir du moment où on a une méthodologie et une stratégie et on sait où on veut arriver. Tout ce qui compte, c'est que les Girondins soient un club bien organisé, pérenne et qu'on ait du plaisir à retourner au stade. On peut difficilement aller plus bas que là où on est aujourd'hui. Les forces collectives nous permettront de redorer le blason des Girondins."