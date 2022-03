Girondins : taupe, mensonges, licenciements abusifs... révélations explosives sur la gestion Lopez !

Zapping But! Football Club Bordeaux : les transferts les plus chers de l'histoire

C'est une sacrée annonce qu'a fait Grégory Sertic dans le Late Football Club sur Canal+. Interrogé sur les tensions entre Benoît Costil, Laurent Koscielny et les ultras, qui accusent les deux premiers d'avoir tenu des propos racistes, l'ancien milieu de terrain, formé au FCGB, qui y a joué de 2008 à 2017 et possède donc encore des contacts en Aquitaine, a fait des révélations explosives sur la gestion de Gérard Lopez.

"Il y a une taupe dans le groupe qui balance de fausses informations"

“Ce que je sais c'est qu’à l’intérieur du groupe, on défend Costil. Costil n’est pas du tout raciste. J’ai eu des salariés, des joueurs, des gens qui travaillent pour le groupe professionnel. Ce qui est dommage, c'est de mettre deux joueurs, Costil et Koscielny, qui sont des leaders à l’écart. On veut les virer parce qu'ils ont des salaires assez importants, et donc on leur cherche des poux. J’ai appris pas mal de choses. On fait revenir des anciens de Bordeaux pour être mieux avec les supporters, avec les ultras."

"La direction essaye de se mettre mieux avec les ultras pour les calmer et les tempérer. Donc elle va leur donner plus d’importance. Il y a une taupe dans le groupe qui balance de fausses informations pour nuire à ces joueurs-là. Et souvent contre ces deux joueurs. Pour avoir eu les salariés, je peux vous dire que ce qui est dit sur les joueurs est totalement faux. Ce n’est pas vrai. On essaye juste de les virer, mais le problème, c'est que vous virez deux leaders alors que cette équipe en manque."

🗨️ "Tout ce qui est dit sur ces joueurs est totalement faux"



Les informations et les mots forts de Grégory Sertic sur la situation au sein des Girondins. pic.twitter.com/M4FeE6IstG — Late Football Club (@LateFootClub) March 24, 2022

Sertic balance du lourd sur les Girondins Formé aux Girondins de Bordeaux, resté de nombreuses années au club, Grégory Sertic a encore des contacts au sein du vestiaire aquitain. Pour lui, tout ce qui a été dit sur Benoît Costil et Laurent Koscielny est faux et même inventé.

Raphaël Nouet

Rédacteur