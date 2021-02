Girondins - TFC (0-2) : Gasset cartonne ses remplaçants et met la pression avant l'OM

Zapping But! Football Club Bordeaux : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Ça n'en avait pas le goût, sachant que le TFC joue en L2, que les Girondins se sont enfoncés dans la médiocrité depuis longtemps et qu'il n'y avait pas de public au Matmut Atlantique, mais c'était derby de la Garonne ce mercredi ! Et celui-ci, contre toute attente, a tourné à l'avantage des Violets, vainqueurs 2-0 sur la pelouse de leur plus grand rival. Une déconvenue qui n'a évidemment pas plu à Jean-Louis Gasset mais que l'entraîneur du FCGB espère tourner à son avantage pour le choc contre l'OM de ce week-end.

"Je vais jouer sur la fierté en prévision du match de Marseille"

« Seri a joué 70 minutes et Zerkane a joué 15mn. Il y a quelques rayons de soleil mais il y a la grisaille beaucoup ailleurs. Je voulais voir où était le groupe, il y a eu un manque de tout. On voulait reposer certains joueurs, des joueurs devaient me prouver, je n’ai rien vu. On joue à la baballe et on n’arrête rien. Il va falloir être moins joli mais récupérer le ballon. C’est la force des bonnes équipes et on l’a eut fait. »

« Un match, c’est une bagarre mais on va être plus solide. On va peut-être resserrer le groupe. Je vais jouer sur la fierté en prévision du match de Marseille, ce dimanche. » Invaincu depuis 1977 face à l'ennemi marseillais, le FCGB n'aura pas le droit à l'erreur dans ce qui sera en quelque sorte un deuxième derby en quatre jours.