Girondins : un ancien dirigeant taille les Ultramarines dans leur conflit avec Longuépée

Cette semaine, L'Equipe consacre un dossier par jour à la triste actualité des Girondins de Bordeaux, en pleine liquéfaction sur le terrain comme dans la coulisse. Ce jeudi, il est question des Ultramarines, qui remuent ciel et terre pour que King Street vende le FCGB et que Frédéric Longuépée soit démis de ses fonctions de dirigeants. Mais visiblement, l'action des supporters n'est pas appréciée de tous…

"Ils ont un vrai pouvoir de nuisance"

« Depuis plusieurs années, les supporters deviennent de plus en plus radicaux, souligne un ancien dirigeant dans L’Equipe. On a l’impression qu’il est impossible de les satisfaire, ils sont dans une logique de contestation et ils ont un vrai pouvoir de nuisance, c’est vrai. Mais l’importance d’un ultra ne doit-elle pas plutôt se mesurer à son soutien à l’égard du club ? »

Un constat qui n'est pas circonscrit à la Nouvelle Aquitaine puisqu'à Marseille, Saint-Etienne, Nantes ou même Toulouse, les ultras sont de plus en plus vindicatifs à l'encontre des propriétaires de clubs lorsque les choses ne tournent pas comme ils le veulent…