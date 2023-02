Girondins : un ancien espoir bordelais raconte sa mise à l’écart

Zapping But! Football Club Girondins : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Mehdi Zerkane n’aura pas convaincu les dirigeants des Girondins de Bordeaux lors de ses apparitions avec l’équipe première. Pourtant, le jeune milieu offensif avait prolongé son contrat jusqu’en juin 2024, en 2020, après avoir fait ses débuts avec l’équipe première lors de la saison 2019-2020. Mis à l’écart au sein du loft, il est revenu sur ce passage compliqué de sa jeune carrière.

Présent en conférence de presse, pour sa présentation avec son nouveau club (le Nîmes Olympique), il s’est exprimé sur le sujet : « Je ne jouais même pas en réserve, non. Je m’entrainais et le week-end on était quatre ou cinq joueurs… En fait, ils ne comptaient pas sur nous. On était écartés. Même des cadres se sont retrouvés avec moi. En décembre (ndlr : 2021), On ne faisait que perdre, on jouait le maintien. Je me suis dit que j’allais m’accrocher pour essayer de retrouver une place, mais ça n’a pas été le cas. »