Girondins : un champion 2009 flatte Gasset et torpille Blanc

Après un début de saison très délicat, les Girondins de Bordeaux sont en train de remonter la pente. Le travail de Jean-Louis Gasset, mais aussi son coup de gueule après la déroute (0-4) à Monaco, portent leurs fruits. Pour l'ancien attaquant brésilien du club Jussiê, l'ancien adjoint était déjà primordial entre 2007 et 2010, quand il officiait sous les ordres de Laurent Blanc. Pour lui, Gasset était même plus important que le Président, sans club depuis 2016…

"C'était Gasset l'homme clé"

"Avec Jean-Louis Gasset, c’était la dernière grosse période des Girondins, on a été champions, s'est-il souvenu dans Foot Express. On faisait de jolies prestations, le public était derrière nous, tout marchait à merveille. Bien sûr, il y a eu des hauts et des bas comme toujours mais que des bons souvenirs. On a toujours dit qu’avec Laurent Blanc ils formaient un joli duo, mais on était conscients que c’était Gasset l’homme clé. On pourrait le dire, puisque c’était lui le technicien, c’était lui qui nous guidait sur le terrain. Ça a été un élément essentiel pour toute cette belle période que l’on a vécue.”

“Je pense que c’est une très bonne chose de pouvoir enchaîner des belles prestations dans un contexte difficile. Que ce soit le Covid ou les moments délicats avec le club, tous les changements que l’on a pu connaître. Je pense qu’avoir quelqu’un qui connaît la maison comme Jean-Louis Gasset nous a permis de revenir aux bases. De poser des bases solides. On commence à voir le fruit de son travail avec ces bons résultats.”