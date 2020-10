Girondins : un ex du FC Nantes pointe le plus gros danger qui guette Gasset

Désormais consultant pour RMC, Sébastien Piocelle a assisté à Bordeaux-Nîmes (2-0) dimanche dernier. L'ancien milieu de terrain du FC Nantes a accordé avant le coup d'envoi une interview au site Girondins4Ever. Dans laquelle il a dû s'expliquer sur des propos passés concernant un FCGB "ronronnant" car il y a "moins de pression".

"Il n'y a pas cette pression positive"

"C’est certainement dû à la mentalité bordelaise mais quand je dis ça, je le dis en étant une personne de l’extérieur, par rapport à des joueurs avec qui j’ai pu jouer et qui ont joué à Bordeaux. C’est vrai que c’est assez « bourgeois ». Certainement qu’il n’y a pas cette pression positive. La pression, il ne faut pas la voir que négativement car elle peut te donner l’envie de te surpasser, même si, on a pu le voir, ils ont été champions plusieurs fois et il y a eu des épopées européennes."

"C’est vrai que dans les moments, un peu plus critiques, on se surpasse un peu moins et je prends des gants pour dire ça, vu que j’observe de l’extérieur. Mais c’est vrai que c’est quelque chose qui revient régulièrement. S’il faut l’expliquer, c’est peut-être dû au contexte global de Bordeaux : c’est une ville sympa, un peu bourgeoise… Ce n’est pas péjoratif !"