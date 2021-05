Girondins : un favori se dégage pour l'après-Gasset... quel que soit le repreneur ?

Zapping But! Football Club Bordeaux : le top 10 des joueurs les plus utilisés par Jean-Louis Gasset

Déçu par les promesses non tenues par King Street, Jean-Louis Gasset devrait quitter les Girondins de Bordeaux cet été, à un an de la fin de son contrat. Si l'on en croit RMC Sport, l'identité de son remplaçant sur le banc est déjà connu... Et il devrait s'agir de Michel Der Zakarian, en fin de contrat à Montpellier et qui a annoncé son départ.

Priorité de l'administration Longuépée, « Der Zak » serait aussi le choix d'un groupe de repreneurs potentiels. Pour rappel, sitôt la saison terminée, la grosse échéance pour Bordeaux aura lieu le 24 mai prochain.

Le 24 mai, date de la bascule dans le rachat des Girondins

En effet, comme le rapporte Sud Ouest, c'est à cette date que la Banque Rothschild, mandatée pour étudier les profils des candidats à la reprise, doit ouvrir l'accès à la « data room » aux repreneurs les plus sérieux.

A partir de là, tous les candidats restants au rachat auront accès à l’intégralité des données concernant les finances et la gestion du club. A ce moment-là, les investisseurs toujours en course formuleront leurs offres à la Banque Rothschild qui les transmettra directement au mandataire ad hoc désigné par le tribunal de Commerce. Soit l'un des candidats au rachat récupère le club avec sa dette, soit le club passe en redressement judiciaire et King Street perd définitivement la main.